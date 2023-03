L'mvp di Porto-Inter Hakan Calhanoglu è il primo giocatore che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare l'esito della partita di questa sera contro il Porto: "Sono tante emozioni, dopo tanti anni siamo orgogliosi di questo traguardo. Qualche volta abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto un gran lavoro da dietro, è stato molto difficile ma faccio i complimenti alla squadra per il grande lavoro. In Champions può succedere di tutto, questa partita ridà motivazioni. Abbiamo fatto un gran lavoro, non abbiamo segnato ma abbiamo preso la qualificazione"