Piccoli passi in avanti per l'Italia di Luciano Spalletti a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Dopo lo 0-0 contro la Turchia, gli azzurri hanno battuto oggi di misura la Bosnia nell'ultima amichevole prima dell'inizio della kermesse iridata. Al Castellani decide un gol realizzato da Frattesi al 38'. Tra i nerazzurri 90' in campo per Darmian, mentre Frattesi è stato sostituito al 76' da Folorunsho.

Dimarco è entrato in campo al 67' al posto di Bellanova, Bastoni è rimasto in panchina. Come noto, Barella era ai box ma comunque recuperabile per Euro 2024.