Ancora ai box per l'infortunio che lo tiene fuori ormai da quasi due mesi, Romelu Lukaku continua a sostenere la squadra anche da casa. Big Rom al termine del match contro la Fiorentina, vinto allo scadere dai nerazzurri, si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria da casa sua a Milano: “Dai cazzo, è giusto così. Yes, yes, yes”, le parole del belga che ha poi condiviso anche l’esultanza di squadra con due cuori nerazzurri.