L'Inter ha assegnato ufficialmente il numero di maglia a Valentin Carboni. Il nome dell'argentino, rientrato in anticipo dal prestito al Marsiglia per il grave infortunio al ginocchio, appare da oggi ufficialmente sia nella lista ufficiale della Lega Serie A che sul sito ufficiale del club nerazzurro: il classe 2005 prende la maglia numero 45, già indossata nella sua avventura a Milano in prima squadra.

