Per arrivare a Emil Audero, portiere della Sampdoria valutato 10 milioni di euro, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto anche il nome di Giovanni Fabbian, reduce dall'ottima esperienza alla Reggina. Fabbian, indicato anche come pedina di scambio per altri affari e nel mirino di Monza e Salernitana, secondo l'edizione genovese de La Repubblica potrebbe rappresentare uno dei pilastri della rifondazione blucerchiata, in attesa di capire se Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore doriano.

