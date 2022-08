Sorrisi ma anche tanta concentrazione quest'oggi ad Appiano Gentile, dove l'Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata al centro sportivo Suning per preparare l'esordio stagionale contro il Lecce di sabato sera. Sul campo centrale della Pinetina si è rivisto Marcelo Brozovic, che si è fatto notare anche sui social a suo modo con uno scambio poco oxfordiano con Federico Dimarco. Il quale, poco dopo, ha scritto: "Ci siamo", per sottolineare che la squadra è pronta per la prima uscita ufficiale.