E' stata convocata per il 24 febbraio alle 16.30 l'assemblea degli azionisti dell'Inter, che si terrà allo stadio Meazza. L'ordine del giorno riguarda le modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale e la nomina di un nuovo Consiglio d'amministrazione.

Come noto, infatti, da qualche giorno non ricopre più la carica di Ceo per la parte corporate Alessandro Antonello, che dello stesso CdA faceva parte.