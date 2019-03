Corentin Louakima è un giovane laterale difensivo di 16 anni che sta crescendo nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Già chiamato per cinque volte nella selezione Under 16 della Francia, secondo L'Equipe è uno dei profili corteggiati dall'Inter. Al PSG dal 2013, ha come modello di riferimento Serge Aurier. "Anche se ha lasciato il club è lui il mio modello - dice il ragazzo - Gioca nel mio stesso ruolo ed è completo, sa difendere e attaccare. Io devo migliorare la qualità dei miei cross e controllare meglio l'avversario diretto. Spero in una carriera da professionista e a seguire il mio sviluppo".

