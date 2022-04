Non arrivano conferme ma neanche smentite dalla Spagna circa l'interessamento dell'Atletico Madrid per Lautaro Martinez, un'indiscrezione di mercato rilanciata in Italia proprio in queste ore. Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, ha tagliato corto rispondendo a domanda diretta di un cronista di SportMediaset, nel giorno della sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions League che metterà di fronte la squadra di Diego Simeone al Manchester City: "Oggi non è il momento di parlare di LauToro e nemmeno dei suoi fratelli (modo di dire spagnolo, ndr), oggi siamo qui per parlare della partita".