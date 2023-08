Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, ha voluto precisare la situazione al Messaggero Veneto: "È tutto falso. Giovanni ha già trovato l'accordo con l'Udinese e attende solo di salire in auto per raggiungere Udine per mettersi a disposizione di Andrea Sottil. Non siamo noi il problema". Insomma, dopo qualche voce che aveva previsto una frenata delle operazioni, il procuratore del centrocampista classe 2003 ha voluto mettere a tacere ogni cattiva diceria.