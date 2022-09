Raggiunto in esclusiva dai microfoni di Tuttojuve.com, Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato dell'operazione che ha portato l'esterno argentino dal Genoa al club torinese, svelando retroscena che riguardano anche l'Inter: "L'operazione con i bianconeri era praticamente chiusa, dopo che l'Inter, che aveva fatto di tutto per prenderlo, non ha avuto la possibilità di intervenire. C'era l'accordo, ma poi è sorto il problema di Dragusin che era inserito come contropartita. Le valutazioni del calciatore rumeno si sono rivelate un po' più lunghe del previsto, la trattativa è così andata poi per le lunghe. Ma non certamente per colpa nostra". Cambiaso oggi gioca in prestito al Bologna. "Speriamo che riesca a centrare tutti gli obiettivi, far qualche gol e così tornare presto alla Juve".