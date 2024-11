Presente in conferenza stampa insieme a Didier Deschamps in vista della partita di Nations League contro l'Italia a San Siro, Ibrahima Konaté prova a caricare il compagno di Nazionale Marcus Thuram, che ultimamente non si è espresso coi Bleus come ha abituato con l'Inter: "Siamo a Milano, siamo quindi a casa di Thuram, ma anche di Benjamin Pavard, Théo Hernandez e di Mike Maignan. Marcus fa enormemente bene all'Inter, con la maglia della Francia è sicuramente meno efficace, ma rimane un grandissimo giocatore. L'efficienza in zona gol arriverà, non ci preoccupiamo assolutamente. Cosa gli manca? Nulla, arriverà poco a poco".

