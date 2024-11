Arriva un duro rimprovero per Piotr Zielinski dall'ex centrocampista della Polonia Ryszard Komornicki. A cui non è piaciuto il modo in cui il capitano della Nazionale polacca ha gestito il post-partita dopo l'umiliazione subita contro il Portogallo in Nations League: "La spiegazione che ha dato per la foto con Cristiano Ronaldo è una cosa inaccettabile - le sue parole a TVP Sport -. Io ho giocato con molti grandi giocatori nella mia carriera, anche contro Diego Maradona, e non mi è mai passato per la mente di fare qualcosa di simile. Quando rappresentavo la mia selezione gli altri erano miei rivali. Non capisco perché il capitano della Nazionale non veda un problema in un simile comportamento e non accetti le critiche. Manca una valutazione realistica della situazione che stiamo vivendo, ci vuole umiltà, parliamo di persone che rappresentano il Paese".

Komornicki, infine, ha fatto un appunto all'interista anche per quanto mostrato in campo: "Piotr Zieliński è un ottimo calciatore, ma è invisibile nelle partite della Nazionale. Ho l'impressione che ogni giocatore della squadra giochi "per se stesso" proprio per evitare di correre rischi e di sbagliare, perché poi ci sarebbero critiche e lamentele".

