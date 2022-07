Jürgen Klinsmann è intervenuto sul canale Twitch dell'Inter per presentare l'amichevole in programma questa sera tra Inter e Monaco in qualità di doppio ex della sfida.

"Seguo sempre l'Inter, ho tanti amici qui interisti negli Stati Uniti - le sue parole -. Seguiamo il calcio italiano, speriamo che quest'anno sarà l'anno giusto per la Champions League. Seguo anche il Monaco, ho fatto due anni stupendi in Francia con Wenger. Gli anni dell'Inter non li dimenticherò mai, sono sempre in contatto con Pellegrini e i miei compagni di squadra. Le amichevoli come quelle di oggi sono importanti, quando poi sei l'Inter hai sempre la responsabilità di fare bene. Il Monaco è una buona squadra, hanno fatto bene nella passata stagione. Sarà una bella sfida".