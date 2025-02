Juventus-Inter non è solo il derby d'Italia. E' anche un appuntamento rilevante per le rispettive ambizioni di bianconeri e nerazzurri. Andiamo a dare un piccolo sguardo alle statistiche dei colleghi di Opta che riguardano gli attaccanti delle due formazioni. Da un lato c'è il neo acquisto Randal Kolo Muani (cinque reti in tre match, che è il primo giocatore capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

In casa nerazzurra ci sarà ovviamente capitan Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato. Il Toro - come evidenzia Opta - potrebbe diventare il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in ben sei stagioni diverse di Serie A: attualmente si trova a quota cinque insieme a Stefano Nyers e Mauro Icardi.

Dopo una prima parte di stagione abbastanza sottotono, Lautaro ha saputo rialzarsi (lavorando ottimamente in allenamento) con grande padronanza, fornendo un notevole contributo alla manovra offensiva nerazzurra con reti ed esecuzioni rilevanti. I suoi numeri sono in crescita e la sfida contro la Juve è sicuramente una buona occasione per impreziosire il pacchetto statistico individuale e collettivo.