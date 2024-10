Stevan Jovetic, ex giocatore dell'Inter e della Fiorentina, ha parlato in esclusiva al canale Youtube di Gianluca Rossi direttamente da Podgorica, nel suo Montenegro. Jovetic, oggi impegnato nel campionato cipriota, ha ricordato quella che è stata la sua esperienza in nerazzurro: "Ho bei ricordi dell'Italia, specie di Firenze dove ho vissuto cinque anni ma anche dell'Inter. Al primo anno in nerazzurro abbiamo fatto bene, raggiungendo il quarto posto e iniziando a salire fino ad arrivare all'Inter di oggi. Se sento ancora qualcuno? Ho più contatti con gli slavi come Adem Ljajic, Samir Handanovic e Ivan Perisic".

L'Inter può rivincere lo Scudetto?

"Sì, perché ha più qualità. Però occhio al Napoli, Antonio Conte è uno che vince ovunque va".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!