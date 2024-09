L'Italia U21 martedì in Norvegia si gioca una buona fetta di qualificazione alla fase finale dell'Europeo in Slovacchia. Un maatch che arriva dopo il rotondo 7-0 rifilato dagli azzurrini al San Marino: "Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino - sottolinea il ct Carmine Nunziata, come riporta il sito della FIGC -. Troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una partita dura e difficile, ma sarà una partita da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante".

Italia che punta anche sui gol di Francesco Pio Esposito, autore di un poker a Latina contro San Marino: "Ha fatto una cosa che non capita spesso, ma abbiamo tanti giocatori importanti. Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, con tante buone squadre. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di andare all'Europeo".



