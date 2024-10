Finisce con un netto 5-0 l'amichevole andata in scena oggi a Tirrenia tra l'Italia U21 e il Livorno, club che milita in Serie D, nel test che anticipa il match di martedì allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste tra gli azzurrini e l'Irlanda, decisivo per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Tra i protagonisti assoluti della gara c'è anche l'interista Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta (prima rete su calcio di rigore) che contribuisce alla manita. Nel tabellino anche i nomi di Raimondo, Turicchia e Casadei.

