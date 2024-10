Niente turnover per i tre interisti della Nazionale italiana nella seconda gara di Nations League in cinque giorni. Esattamente come era successo a Roma contro il Belgio, giovedì scorso, Luciano Spalletti conferma anche stasera, nell'undici titolare che sfiderà Israele a Udine, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco.

Tre le novità di formazione: Vicario prende il posto di Donnarumma tra i pali, Fagioli sostituisce Ricci in mezzo, mentre sulla trequarti c'è Raspadori in luogo dello squalificato Pellegrini.

UFFICIALE ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

