Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti punta di nuovo su tutti e tre gli interisti che avevano ben figurato al Parco dei Principi sabato scorso nella formazione ufficiale che scenderà in campo stasera per sfidare Israele, a Budapest, nella seconda giornata del gruppo A2 di Nations League. Spazio, dunque, ad Alessandro Bastoni, che - almeno stando alla distinta UEFA - tornerà a occupare la casella di braccetto sinistro in una difesa davanti a capitan Gianluigi Donnarumma completata da Alessandro Buongiorno e Federico Gatti. Nella linea a cinque in mezzo, riecco Davide Frattesi e Federico Dimarco, entrambi reduci da un gol nella gara storica vinta sul campo della Francia.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. Ct: Spalletti.

