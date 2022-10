Con il gol siglato nel 2-2 casalingo contro lo Sturm Graz, Ciro Immobile è diventato il giocatore con più marcature europee nella storia della Lazio: 21 reti complessive, 16 in Europa League e 5 in Champions League. E dalla Pinetina, dove l'Inter si sta preparando alla sfida di domani contro la Salernitana, sono arrivati anche i complimenti di Simone Inzaghi: "Se un giocatore della Lazio doveva battere il mio record (20 gol, ndr), sono contento l'abbia fatto Ciro. Un grande calciatore. Una grande persona e io provo davvero tanto affetto per lui", il messaggio raccolto dal Corriere dello Sport.