Simone Inzaghi vuole tenere altissima l'attenzione in vista dell'inizio della nuova stagione. Nel corso della lunga conferenza stampa di oggi, il tecnico dell'Inter ha voluto avvisare i suoi ragazzi per fare in modo di evitare possibili cali di tensione dopo lo Scudetto: "Quest'anno dovremo essere ancora più feroci, stare sul pezzo sempre sapendo che una stagione come l'anno scorso sarà difficile da ripetere. Lo scorso anno abbiamo chiuso con 20 punti di distacco ma quest'anno non inizieremo con quelli. Tutte vogliono vincere, qualcuno si dichiarerà e qualcuno magari no. E ricordiamo sempre che Milan e Napoli, dopo aver vinto lo Scudetto, l'anno dopo non sono arrivate in zona Champions in campionato. Lo ricorderà ai ragazzi: le ultime squadre che hanno vinto lo Scudetto l'anno dopo hanno avuto grandi difficoltà, lo dirò a tutti appena arrivano", ha concluso.