Milan Skriniar, Federico Dimarco e Joaquin Correa non verranno convocati contro il Lecce. Anche oggi i tre calciatori hanno sostenuto un allenamento personalizzato. Se per il Tucu già era in programma il ritorno con lo Spezia, Inzaghi coltivava invece la speranza di poter portare in panchina domani contro i salentini almeno uno tra lo slovacco e il canterano, ma per evitare qualsiasi tipo di rischio, non verrà anticipata alcuna convocazione.

