Contro il Bayern avevi fatto scelte 'coraggiose', ne farei di simili? "Qualcosa cambierò, adesso ho deciso ma non l'ho ancora comunicato alla squadra. Alla terza partita in sei giorni bisogna sempre fare turnover per tenere tutti in forma".

Nel tour di interviste con le tv alla vigilia dell'appuntamento europeo che metterà a confronto la sua Inter al Viktoria Plzen, Simone Inzaghi si è soffermato anche davanti ai microfoni di Sportmediaset per anticipare i temi della seconda gara di Champions della sua Inter: "Questa partita è importante, dobbiamo fare una partita seria e concentrata. I nostri avversari sono fisici, ma allo stesso tempo bravi in ripartenza".

Onana è stato il migliore in campo contro il Bayern, Handanovic col Torino: sono problemi che ogni allenatore vorrebbe o è una situazione non facile da gestire?

"No, non deve diventare un problema, ma una grande risorsa. Abbiamo due ottimi portieri, Onana in due mesi è riuscito a fare un ottimo lavoro".

La vittoria col Torino può aver sbloccato le gambe alla tua Inter?

"E' stata una vittoria importante e voluta. La squadra è sempre rimasta concentrata, nella sofferenza ha lavorato insieme. La squadra è rimasta lì, vincendo una gara molto importante. In classifica siamo tutti lì, vogliamo continuare così".

Errore da non fare domani?

"Chiaramente è quello di non essere fisici, dobbiamo essere bravi a controbatterli da quel punto di vista".