"Abbiamo fatto un grandissimo percorso, adesso che più ci si avvicina più si sente questo grande evento. Prima avevamo la finale di Coppa Italia da disputare e piazzamento in campionato da migliorare e centrare, eravamo molto impegnati. Adesso, in questi giorni, stiamo cercando di rimanere tranquilli e prepararla nel migliore dei modi". Così Simone Inzaghi parla a Sportmediaset del road to Istanbul, a meno di una settimana dal fischio d’inizio della finale più attesa degli ultimi anni.

I media cercano di sminuire questo percorso, ti dà un po’ fastidio?

"Mah, come ho sempre detto, io ascolto poco quello che si dice. So che abbiamo fatto un grandissimo cammino con tante difficoltà a partire dai gironi. Poi siamo passati dal Porto, dal Benfica, dal Milan… Grandissimi i ragazzi e tutti noi, tifosi compresi, per aver fatto un percorso straordinario che ci ha portati fin qui a Istanbul".

Hai già in testa la formazione?

"No. Un allenatore può sempre avere delle idee, ma mancano ancora tanti giorni e tanti allenamenti. Ho avuto la fortuna di riavere in questi ultimi mesi tutti gli effettivi, adesso aspetto Mkhytarian già da domani, Correa da giovedì e poi deciderò l’undici iniziale".

City mostro finale da videogioco?

"Assolutamente sì. Sappiamo che tipo di avversario incontreremo ovvero il più forte al mondo però siamo l’Inter. Abbiamo tanta voglia di fare una grandissima finale rispettando un avversario che ha vinto cinque delle ultime sei edizioni della Premier che è il campionato più difficile al mondo".