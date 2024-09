"La Stella Rossa, abbiamo visto già in Europa col Bodo e con il Benfica, è una squadra in salute". Ha esordito così Simone Inzaghi ai microfoni di Sky nell'analisi pre-gara alla vigilia di Inter-Stella Rossa, match valido per la seconda giornata di Champions League. "In campionato su nove partite ha fatto otto vittorie e un pareggio, quindi in questo giorno e mezzo abbiamo cercato di studiarla e prepararla bene. Poi chiaramente tutte le partite europee, sappiamo, che sono difficili e domani dovremo prestare molta attenzione".

Sugli impegni ravvicinati e le energie da razionare:

"La chiave è lì, siamo abituati a lavorare ogni tre giorni, ma è lì che bisogna essere bravi. Dobbiamo trovare la continuità che ci sta mancando ma stiamo lavorando affinché possa arrivare al più presto. Non è un problema di difensori, ma di tutta la squadra. Al momento, gli avversari quando entrano in area ci fanno gol. Sappiamo che ci sono difficoltà in Italia quanto in Europa e dobbiamo tenere alta l'attenzione e lavorare di squadra come abbiamo fatto in questi anni".

