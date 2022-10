"Servono i risultati, nei momenti in cui non arrivano bisogna cercare di farli arrivare". Parola di Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la conferenza stampa pre-Barcellona: "Sabato con la Roma era una grandissima occasione per ripartire davanti ai nostri tifosi che sono stati con noi fino al 95’. Abbiamo macchiato un'ottima prestazione con due errori molto molto gravi nei gol della Roma".

Cosa vi sta mancando a livello di concentrazione e cattiveria? Cosa serve per cambiare tendenza?

"Serve il lavoro e la cura dei particolari. Non è un momento positivo, purtroppo alla minima disattenzione paghiamo e l’anno scorso non accadeva. Dobbiamo fare di più, sappiamo che domani è una partita impegnativa contro una squadra che gioca bene, che ha qualità e che è tra le migliori. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita".