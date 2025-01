Dopo Piotr Zielinski e Piero Ausilio, è Simone Inzaghi a presentarsi davanti ai microfoni di Sky Sport per inquadrare Sparta Praga-Inter: "L'approccio è sempre fondamentale, ancora di più questa sera in Champions League, su un campo non semplice. Sappiamo dell'importanza della gara per noi".

Cosa aservirà per battere lo Sparta?

"E' una squadra fisica, abituata a giocare queste partite. Ha avuto sconfitte con squadre importanti dopo una bella partenza, ora è ferma da dicembre. Cercheremo di interpretarla e metterla sul ritmo".

Quanto sta crescendo Asllani?

"Sta mettendo grandissima personalità, non è semplice per nessuno sostituire Calhanoglu. Lo sta facendo bene, con continuità di prestazioni. Non avevo dubbi, ha la fiducia di tutti quanti: siamo contenti di averlo".

Giocherà la ThuLa davanti stasera.

"Speriamo siano decisivi, ce lo auguriamo. Nelle ultime gare li avevo alternati, oggi partono insieme dal 1'. Poi abbiamo anche Taremi e Arnautovic che potranno darci una mano".

