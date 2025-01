Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il tris al Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions: "Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi per il cammino straordinario. Abbiamo fatto 7 partite senza prendere gol, non siamo arrivati secondi o terzi per la differenza reti. Basta vedere la classifica per capire quante squadre forti sono rimaste fuori dalla top 8. Lo volevamo e l'abbiamo meritato".

Oggi un'Inter molto convinta con intensità altissima.

"I ragazzi hanno approcciato benissimo la partita. Il Monaco ha dato fastidio a tante con giocatori offensivi rapidi, e ci voleva grandissima organizzazione. Non dovevamo fare calcoli, abbiamo fatto una grande gara".

Questa sera hai scelto la squadra tipo, senza far riposare nessuno. Come mai?

"Ho cercato sempre di cambiare, basta vedere le ultime 12-13 formazioni tra Champions e campionato. A Lecce avevo lasciato fuori qualche giocatore che oggi mi sarebbe tornato molto utile, come Pavard e Barella. Erano tutti pronti, a parte in attacco, dove abbiamo fatto debuttare un ragazzo giovane che ci ha dato molta soddisfazione. Ed è la certificazione dell'ottimo lavoro che sta facendo il settore giovanile".