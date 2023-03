Cosa deve pensare l'Inter ora in Champions? "Penseremo al campionato, alla Coppa Italia, abbiamo tantissime partite davanti. Dobbiamo recuperare tanti giocatori ed energie, ma questa è una grande serata che mi voglio gustare coi ragazzi".

C'è voglia di rivalsa in lei dopo le critiche? "Rispondo come alla vigilia, sono molto contento del mio lavoro con lo staff. Il merito è anche dei ragazzi che mi hanno regalato trofei, traguardi che da tempo mancavano all'Inter. Cose inaspettate. Voglio dedicare la qualificazione ai tifosi. Mi godo tutti i successi senza nessun problema".

Quanti anni di vita ha perso nel finale? "Era normale, in uno stadio caldo come questo. Sapevamo cosa era successo alle altre italiane qui, abbiamo scritto un pezzo di storia".

Arrivato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla così dopo la partita di questa sera che riconsegna l'Inter nell'Olimpo della Champions: "Sono molto contento, questi ragazzi hanno tirato fuori energie che non pensavo che avessero. Siamo stati compatti, uniti a parte l'ultimo quarto d'ora compreso un recupero che mi è sembrato eccessivo non abbiamo sofferto tanto".

I tifosi possono sognare la coppa?

"I tifosi devono essere orgogliosi di questo cammino. Già l'anno scorso ci siamo migliorati, ora vedremo cosa succederà".

Un derby nei quarti le piacerebbe?

"Ogni partita sarà difficile, affronteremo ogni squadra con grande entusiasmo".

Nel primo tempo ha pensato di andare in vantaggio?

"Assolutamente sì, il Porto è una squadra difficile da andare a prendere con un portiere bravissimo al quale si appoggiano molto. Coi recuperi alti abbiamo avuto ottime occasioni, con Barella e con Lautaro abbiamo avuto delle chance per andare avanti e non soffrire".

