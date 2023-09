Dopo il triplice fischio di Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi viene chiamato a commentare il match di San Siro davanti alle telecamere di InterTV: "Abbiamo impattato molto bene la gara, sapevamo delle qualità della Fiorentina. Inzialmente siamo stati nelle nostre posizioni, poi dopo il vantaggio abbiamo iniziato a costruire sapendo che avevamo davanti un avversario di valore", dice il tecnico nerazzurro.

L'Inter adesso va in vantaggio e gestisce senza preoccupazione, l'impressione è questa.

"Abbiamo fatto tre partite nel migliore dei modi, son 50 giorni che lavoriamo bene e l'abbiamo fatto anche lontano dall'Italia, con temperature elevate (in riferimento alla tournée in Giappone, ndr). C'è grandissimo spirito, vogliamo mantenerlo e continuare così".

L'Inter è l'unica squadra in Italia con zero gol subiti.

"I ragazzi stanno facendo bene entrambe le fasi, si sacrificano tutti. Non dipende solo dai difensori, ma anche da centrocampisti e attaccanti".

È emersa grande umiltà contro un avversario di qualità, senza per forza voler avere il controllo per 90'. La squadra nel secondo tempo è entrata per accelerare.

"Conosciamo la Fiorentina, è una squadra che ha una grande arma nel possesso. Siamo stati organizzati, abbiamo fatto una fase di non possesso nel migliore del modi".

Grande prestazione di Thuram. Come giudica la sua prova?

"Molto bene, ha fatto un ottimo pre campionato e a Cagliari avevo detto che mi dispiaceva non avesse segnato. È uno generoso, che lavora per la squadra. Sono contento che abbia coronato la prestazione con un gol".

Lautaro invece segna sempre, ma dimostra anche di essere un vero capitano.

"Assolutamente, è uno dei nostri leader e sono contento di come sia sempre a disposizione dei compagni".

Gli attaccanti si competano bene, si è visto anche oggi.

"Son stati bravissimi, anche Arnautovic quando è entrato. Dopo la sosta recupereremo anche Acerbi, Sensi e Sanchez che per noi sono soluzioni molto importanti".