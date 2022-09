“Deve essere una grande opportunità, conosciamo il valore dell’avversario da affrontare e abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Giochiamo in casa, sarà difficile ma sarà una partita bella da giocare. Serve la partita perfetta, con i minimi errori squadre come il Bayern ti puniscono”. Lo dice Simone Inzaghi nell'intervista concessa a InterTV alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco.

Si aspetta una gara a viso aperto?

“Sicuramente, sarà una partita aperta. Ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a soffrire perché hanno tante caratteristiche che possono metterci in difficoltà”.

L’aiuto di San Siro può fare la differenza?

“Assolutamente sì, ci sarà una grande cornice come è sempre stato in casa nostra in campionato e in Champions. L’aiuto di San Siro sarà un qualcosa in più”.