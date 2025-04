Terza sconfitta consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo il ko di Bologna e quello col Milan in Coppa Italia, perde anche in casa con la Roma e adesso fa vacillare anche lo scudetto. Risultato che l'allenatore nerazzurro commenta così a Inter TV a fine partita: "Nel primo tempo non siamo stati lucidi come siamo solitamente. Nel secondo la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva. Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana e dobbiamo cercare di riorganizzarci nel migliore dei modi in queste 48 ore".

Quanto può avere inciso anche a livello mentale e non essere riusciti a sbloccare subito la partita?

"Ma quello ha inciso sicuramente, poi l'episodio del primo gol della Roma su una carambola e chiaramente non ci ha aiutato. Però senza nulla togliere alla Roma, che ha fatto un'ottima gara qua a San Siro, nel secondo tempo abbiamo creato delle situazioni dove potevamo fare meglio, però la squadra ha sempre messo l'anima ed è per questo che questo gruppo avrà sempre la mia riconoscenza. Questo lo ha capito anche la gente, che alla fine ci ha applaudito. Sono anche loro molti molto delusi dal risultato, però hanno apprezzato quello che la squadra ha provato a mettere in campo.

Il Barcellona può aiutare la squadra a ritrovare le energie mentali?

"Assolutamente sì, dobbiamo ritrovare energie perché abbiamo una partita importantissima. Siamo nelle prime quattro d’Europa e cercheremo di fare il massimo per fare le partite che dobbiamo fare nel migliore dei modi".

Su cosa si deve puntare per ripartire?

"I nostri principi, la voglia di giocare insieme che questi ragazzi che hanno sempre avuto e fare tutto quello che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo cercare di capire bene cosa è successo questa settimana. Non abbiamo avuto risultati positivi, però è il calcio e quindi dobbiamo cercare di andare avanti con tantissima fiducia a queste due partite di Champions e a queste ultime partite di campionato".

