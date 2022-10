Cosa hai toccato per riprendere la squadra?

"Abbiamo fatto le cose giuste nella sosta, quando siamo rientrati dopo la sconfitta immeritata con la Roma avevo già visto la squadra in netta ripresa. Sapevamo che avevamo Barcellona e un calendario non semplice, però c’era tantissima speranza. I ragazzi non erano contenti, sapevamo cosa avevamo fatto l’anno scorso e sapevamo che ci saremo ritrovati: passava tutto dal lavoro e dall’autostima. Davanti nessuno si ferma, dobbiamo continuare anche se sappiamo di aver fatto qualcosa di straordinario in Champions. Ci penseremo da febbraio, ora c’è il campionato".

Lautaro si è un po’ tirato fuori dallo lotta scudetto. Sei d’accordo con lui? E siete migliorati in fase difensiva.

"È una domanda trabocchetto. Lautaro l’ho sentito e ha detto che non guardiamo la classifica ma che pensiamo a vincere, non ha parlato di scudetto (ride, ndr). Per quanto riguarda la fase difensiva fa piacere non perdere gol, dobbiamo continuare così e dobbiamo colmare il gap anche se ora abbiamo un calendario più difficile delle altre. Però dobbiamo andare avanti senza guardarci indietro".

Sai cosa ti accomuna a Stankovic?

"Sì, il gol con la Lazio all’esordio".