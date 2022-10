Tutto vaa come ci si augurava in questi primi 45 minuti: l'Inter comanda il gioco, magari facendosi prendere inizialmente un po' troppo dalla frenesia, e concedendo qualcosina agli avversari che però non ne approfittano. Ma una volta prese le misure per i boemi non c'è praticamente più scampo. Bisogna aspettare 35 minuti perché il tappo alla partita venga tolto, grazie al colpo di testa ravvicinato di Henrik Mkhitaryan, bissato 7 minuti dopo da Edin Dzeko che capitalizza un'azione capolavoro lanciata da Nicolò Barella e rifinita da Federico Dimarco. Applausi fin qui per i nerazzurri tra cui è difficile trovare un giocatore che abbia fatto meno del dovuto.