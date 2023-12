Tre gol nel giro di sette minuti. Tanto è bastato all'Inter, tra il 37' e il 44', per chiudere la pratica Udinese con le reti di Calhanoglu, Dimarco e Thuram. L'ultima volta di tre gol così ravvicinati risale a oltre 5 anni fa: era il 18 marzo 2018, in casa della Sampdoria. Il quell'occasione arrivarono tre gol in cinque minuti con Perisic (al 26') e la doppietta di Icardi (al 30' e al 31').

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!