Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è presente a Parma per il Festival della Serie A. Categoria nella quale il club neroverde punta a tornare quanto prima dopo la retrocessione di questa stagione: "Vogliamo ripartire subito con l'ambizione di tornare immediatamente in Serie A, pur consapevoli delle difficoltà di un campionato che comunque conosciamo poco. Ma l'importante è crederci e avere voglia, l'importante è aver dimenticato quanto è successo lo scorso anno e ripartire con il piede giusto: credo che tutto ciò lo si stia dimostrando con i fatti".

Per il momento, sostiene Carnevali, non sono stati affrontati discorsi legati ad eventuali cessioni, anzi: "Non abbiamo parlato con i calciatori, aspettiamo la presentazione di mister Fabio Grosso, anche se con lui abbiamo già cominciato a vedere quello che potrebbe essere il futuro della squadra. Ci sono delle buone idee, valuteremo sapendo di avere giocatori importanti. L'obiettivo nostro, come società, non è quello di fare cessioni: per altro a ora non ci sono state neppure richieste, i procuratori si sono già avvicinati perché sappiamo di avere giocatori importanti, come ho detto, tanti nazionali. Ma ripeto, in questo momento pensiamo più a costruire, non a vendere: le cessioni non ci interessano, nessuno è in vendita". Parole che in qualche modo congelano la situazione di Andrea Pinamonti, individuato come possibile rinforzo per l'attacco dell'Inter.

