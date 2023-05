Va detto: il Sassuolo ha incartato bene un'Inter apparsa per larghi tratti incerta ed arruffona, con un Raoul Bellanova ipnotizzato dalle folate di Armand Laurienté e gente come Davide Frattesi e Domenico Berardi che rappresentano un'autentica spina nel fianco della difesa nerazzurra. Berardi che trova anche il gol ma vanificato dal fuorigioco del francese (stesso destino per Joaquin Correa) ed emiliani che danno a lungo l'impressione di arrivare a dama in un momento o nell'altro. Ma quando dalla tua hai un signore di nome Romelu Lukaku, che oltretutto vuole farsi un regalo per il suo 30esimo compleanno, allora la scintilla, prima o poi, sai che può arrivare. E il belga la fa diventare dinamite con un gol di potenza totale, portando a spasso Ruan Tressoldi per poi colpire con una cannonata che fulmina Andrea Consigli. Primo tempo complicatissimo ma con i nerazzurri avanti, sicuramente un segnale confortante ma c'è da sudare.

