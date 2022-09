Inter-Roma è sold out. Come comunicato dal club nerazzurro, domani sera San Siro avrà una cornice di pubblico degna del big match dell'ottava giornata di Serie A, quella in cui la squadra di Simone Inzaghi - anche grazie alla spinta della sua gente - cercherà di dare una svolta alla stagione partita male con quattro ko in nove partite. Discorso simile per i giallorossi di José Mourinho, che potranno contare sul sostegno di 4000 tifosi sistemati nel settore ospiti dello stadio.