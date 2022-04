L'Aia ha designato Simone Sozza per dirigere Inter-Roma, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A, in programma a San Siro sabato sera con fischio d'inizio alle 18. Il fischietto di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Bindoni, mentre Manganiello vestirà i panni del quarto ufficiale. In cabina Var, in quel di Lissone, ci saranno Massimiliano Irrati e Luca Zufferli. L'altro big match scudetto che mette di fronte il Milan alla Lazio sarà arbitrato da Marco Guida. Di seguito tutte le designazioni:

TORINO – SPEZIA Sabato 23/04 h. 15.00

GHERSINI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: BACCINI

VENEZIA – ATALANTA Sabato 23/04 h. 15.00

FOURNEAU

LONGO – BERCIGLI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

INTER – ROMA Sabato 23/04 h. 18.00

SOZZA

CARBONE – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

H. VERONA – SAMPDORIA Sabato 23/04 h. 20.45

AYROLDI

DI VUOLO – MORO

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO

SALERNITANA – FIORENTINA h. 12.30

MASSA

TEGONI – COLAROSSI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI