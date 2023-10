L’Inter ha segnato ben 24 reti a fronte di 5 subite in questa Serie A. Nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei 5 grandi campionati europei in corso: +19, come il Bayern Monaco. I nerazzurri hanno eguagliato la loro seconda miglior differenza in assoluto dopo le prime nove gare stagionali (meglio solo nel 1933/34 con +20, mentre totalizzarono un +19 anche nel 1960/61).

