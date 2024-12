Brilla nel Bologna la stella di Santiago Castro, l'attaccante argentino che con le sue prestazioni ha catturato l'interesse di Piero Ausilio, che vede in lui l'erede naturale di Lautaro Martinez. Alla vigilia della partita contro la Juve, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano parla così del Torito: "Bellissima sorpresa, mi aveva già impressionato in ritiro, anche lui affamato e sempre concentrato, per me i ragazzi giovani devono capire che l'allenamento gli permette di riportare sul campo tutto quello che si fa nelle ore settimanali, nella crescita durante gli allenamenti. Deve ancora sbagliare un allenamento. Ha un'ossessione, una fame che se le mantiene potrà diventare un giocatore importantissimo".

