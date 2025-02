UP

MOSCONI - Si fa notare anche quando è il Milan a spadroneggiare, così da arrivare caldo al raro appuntamento con il gol al minuto 44': puntuale la sua girata che regala all'Inter l'1-1 momentaneo. Nel secondo tempo obbliga Dutu a un fallo da ammonizione; esce all'86' prima dei rigori

AIDOO - Suona la carica nel momento più difficile dei suoi. Prima impegnando Longoni con un tiro-cross immediatamente dopo lo svantaggio, poi confezionando l'assist perfetto per il pari di rabbia di Mosconi. Tolta l'ingenuità commessa al 65', quando si fa superare dalla traiettoria del pallone beccandosi la conseguente ammonizione per una trattenuta ai danni di Bonomi, si rende sempre utile ed è l'ultimo a mollare nei tempi regolamentari.

BEREBRUCH - Ha quella dote innata di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto: al 57', scommettendo sul buco di Longoni, è pronto a mettere dentro il gol del 2-1. Poco più in là avrebbe anche la palla del 3-1, ma in quel caso Magni è sulle sue stesse coordinate.

DOWN

RE CECCONI - Sempre in ritardo nei vari duelli che ingaggia. A partire da quello del 12' con Liberali, da dove esce appesantito da una ammonizione. Al 47' schiva il secondo giallo solo per fortuna, uscendo ammaccato dal contrasto con Sala. Situazione che suggerisce a Zanchetta di sostituirlo per evitare guai peggiori.

SPINACCE' - Contributo praticamente nullo del centravanti, che scompare tra le pieghe di una partita che conta diversi protagonisti. E' il peggiore del tridente d'attacco titolare, esce al 70' per far posto a Lavelli.

VENTURINI - Non l'impatto dalla panchina che si augurava Zanchetta: appena messo piede in campo, scalcia ingenuamente Eletu regalando al Milan la possibilità di andare dal dischetto per il 3-2. Il fatto che Liberali sbagli il penalty non lo assolve.

