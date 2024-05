Come previsto, FC Internazionale ha reso noti i risultati relativi al periodo 1° luglio 2023-31 marzo 2024 di Inter Media Communication. Si tratta di numeri molto positivi, che certificano l'ottimo lavoro svolto in società e la crescita evidente alla voce ricavi sia in termini di sponsorizzazioni sia per le altre voci. Ecco nello specifico il passaggio chiave della relazione:

I nostri ricavi rettificati sono aumentati di € 54,0 milioni, pari al 30,3%, a 232,1 milioni per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2024 da € 178,1 milioni per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2023 I principali fattori che determinano l’aumento dei nostri ricavi rettificati sono:

* un aumento di 20,9 milioni di euro (o + 56,7%) dei ricavi da sponsorizzazioni trainato dalla crescita registrati in tutti i flussi (jersey, tecnici e altri globali e regionali partners) come meglio descritto più avanti.

* un aumento di 20,0 milioni di euro (o + 25,2%) dei ricavi indiretti dei media di Serie A e simili, principalmente per l'impatto combinato di (i) tempistica di fatturazione agli emittenti del sesto puntata della stagione (marzo 2024 nell'anno fiscale in corso per 12,9 milioni di euro vs aprile 2023 - ovvero Q4 - nell'anno fiscale precedente) e (ii) la crescita descritta della disponibilità netta ricavi distribuibili per le venti società di Serie A (derivanti dalla crescita annua rate dovute dalle emittenti nazionali nel ciclo triennale).

* un aumento di 13,6 milioni di euro (o + 25,2%) dei ricavi indiretti dei media UEFA principalmente a causa (i) del fatto che, nei 9M 23/24, la UEFA ha effettuato la transazione definitiva del montepremi spettante per l'UCL 22/23 e ci è stato riconosciuto un ricavo aggiuntivo per € 7,3 milioni relativi principalmente alla finale, (ii) un incremento del compenso per € 4,5 milioni relativo alla classifica storica grazie alla prestazione nell'UCL 22/23, e (iii) il fatto che, nei 9M 22/23, la UEFA ha trattenuto 4,0 milioni di euro dal montepremi dovuto nel periodo relativo al contributo finanziario incondizionato.

SPONSOR MAGLIA

I ricavi da sponsorizzazione di magliette sono aumentati di 8,2 milioni di euro (+156,6%) attestandosi a 13,4 milioni di euro, principalmente a causa del nuovo contratto di sponsorizzazione della maglia principale firmato con Paramount e aumento della commissione di sponsorizzazione delle maniche contratto in essere con eBay dalla seconda metà dell'anno fiscale precedente. L’impatto negativo dalla scadenza del contratto Lenovo come sponsor della maglia posteriore al 30 giugno 2023 è stato parzialmente mitigato dalla nuova partnership con U-Power siglata a metà settembre 2023.

NIKE

I ricavi delle sponsorizzazioni tecniche sono aumentati di 6,6 milioni di euro (+70%) attestandosi a 15,9 milioni di euro del descritto rinnovo della sponsorizzazione tecnica Nike (per il periodo 2024-2031).

