Il match point qualificazione, che l'Inter avrà a disposizione contro il Viktoria Plzen mercoledì sera per conquistare gli ottavi di finale di Champions League, ha spinto i tifosi a riempire San Siro per spingere la squadra di Inzaghi verso la seconda qualificazione di fila. Dopo il sold out contro la Salernitana, è prevista un'altra cornice di pubblico della grandi occasioni al Meazza, dove sono attesi più di 70mila spettatori. "Per la sfida decisiva nel nostro girone della UEFA Champions League restano solo gli ultimi posti Premium griffati Inter Hospitality (hospitality.inter.it)", si legge sul sito del club nerazzurro.