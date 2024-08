Gli zero minuti di Alessandro Bastoni nell'amichevole tra Chelsea e Inter non sono passati inosservati. Il motivo è precauzionale: il difensore nerazzurro nelle ultime ore ha accusato un lieve affaticamento muscolare e Inzaghi ha così deciso di non rischiarlo nel test di Londra. Più saggio tenerlo in panchina per 90' in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 17 agosto sul campo del Genoa.

