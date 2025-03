E' durata poco meno di tre ore la fuga in vetta alla classifica dell'Inter, riavvicinata a -3 dal Napoli dopo la gara che ha chiuso il programma domenicale della 30esima giornata di Serie A. Dopo il 2-1 dei campioni d'Italia contro l'Udinese, è arrivata immediata la risposta della squadra di Antonio Conte, che in appena 19' ha messo subito in chiaro le cose contro un Milan irriconoscibile nel primo tempo portandosi in vantaggio di due gol grazie alle firme di Matteo Politano e Romelu Lukaku. I rossoneri, trasformati nella ripresa grazie alle correzione di Sergio Conceicao, non riescono nella rimonta nonostante le numerose occasioni create prima e dopo la rete di Luka Jovic che accorcia le distanze al minuto 84, un quarto d'ora dopo il rigore sbagliato da Santi Gimenez. Finisce 2-1 allo stadio 'Diego Armando Maradona'.