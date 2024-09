L’Inter eleva ulteriormente l’esperienza del matchday nerazzurro a San Siro, grazie all’inaugurazione di due nuove ed esclusive aree hospitality, il Pitchside Club e lo Sports Pub San Siro-Bordocampo, che rappresentano il proseguimento di un percorso – già avviato nelle passate stagioni – per posizionare il brand nerazzurro come eccellenza del Made in Milano anche nei mondi al di fuori del calcio, come quello dell’hospitality.

Oltre alla collaborazione con Campari, che nella passata stagione ha trasformato le lounge nerazzurre in veri e propri luoghi di incontro tra sport ed eccellenza nel beverage, nel food, negli ambienti e nell'experience, l’Inter scende adesso in campo con ancora maggiore ambizione, presentando due nuove lounge, massima espressione della contaminazione tra calcio e il mondo dell’hospitality di alto livello.

Il Pitchside Club è uno spazio esclusivo di soli 14 posti, che permette di godere del match in prima linea, dal riscaldamento al 90° minuto, con una visuale unica a bordocampo. Vivere il calcio in grande stile a San Siro, in un ambiente esclusivo e con la possibilità incontrare le Legend nerazzurre, tra finger food gourmet e una drinking list d’eccellenza: questo il format targato Pitchside Club, in piena sintonia con l’anima trendy e internazionale meneghina. La sala hospitality è inoltre interamente arredata e accompagnata dai prodotti Campari e Unopiù, brand che come l’Inter, rappresentano l'eccellenza del lusso Made in Italy e vantano un’identità riconosciuta a livello internazionale. Campari, simbolo di raffinatezza e tradizione, si sposa perfettamente con l’atmosfera esclusiva della lounge, offrendo un’esperienza sensoriale unica. Unopiù, con il suo design sofisticato e l’artigianalità italiana, arricchisce lo spazio con un tocco di eleganza e comfort.

La collaborazione con i due brand, avviata già nelle passate stagioni, permette al Club nerazzurro di valorizzare l’essenza del lifestyle milanese, creando esperienze memorabili per gli ospiti di prestigio.

Lo Sports Pub San Siro-Bordocampo rievoca, invece, l’anima più tradizionale e anglosassone di intendere il calcio. La location dedicata agli appassionati sarà sempre aperta ai tifosi e, secondo il calendario dello stadio, permetterà di seguire i nerazzurri in TV anche in occasione degli incontri disputati in trasferta.

Rimangono inoltre attive le tradizionali aree di corporate hospitality, tra cui i Groud Box: una garanzia di esperienza immersiva e sinonimo di esclusività, accompagnata dal tradizionale servizio di accoglienza.