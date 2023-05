Dopo l’udienza al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riservata alle squadre finaliste, la dirigenza nerazzurra ha partecipato a un incontro speciale con l’Inter Club Parlamento nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in veste di Presidente dell’Inter Club Parlamento, poi è stato il presidente Steven Zhang a prendere parola.

"Siamo davvero orgogliosi di sapere che tifosi come voi, che rappresentano la famiglia dell’Inter all’interno del Parlamento italiano, l’istituzione democratica principale di questo paese, portino la passione per i colori nerazzurri attraverso tutto l’arco politico. In questa stagione abbiamo già vissuto tante emozioni insieme: il 2023 si è aperto con la conquista della Supercoppa Italiana - le sue parole -. È vero, abbiamo attraversato qualche momento di difficoltà ma, anche grazie al supporto di voi tifosi, abbiamo ritrovato la determinazione e lo spirito vincente che ci hanno riportato qui a Roma, a giocarci la seconda finale di Coppa Italia consecutiva, e, dopo 13 anni, in finale di Champions League. Tutto il nostro impegno, insieme a tutto il top management, all’allenatore, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano all’Inter, è volto a costruire il futuro del Club. Lavoriamo insieme, con unità di intenti, per portare a voi tifosi ancora più grandi emozioni.”