Ferragosto al Suning Training Centre di Appiano Gentile per la dirigenza interista, presente al gran completo per osservare da vicino l'allenamento che Simone Inzaghi comincerà a dirigere attorno alle 17, a quattro giorni dall'esordio stagionale contro il Monza. Come riportato da Sky Sport, alla Pinetina sono presenti l'ad Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il vice presidente Javier Zanetti.

